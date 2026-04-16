Zahl an gefährdeten Kindern ist explodiert

Kräftiges Plus im ganzen Bundesland

„Es gab bei den Gefährdungsabklärungen vor allem im Salzburger Zentralraum einen klaren Trend nach oben“, so Studienautorin Birgit Bahtić-Kunrath vom Internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen. In der Stadt und im Flachgau hat sich die Zahl der Abklärungen mehr als verdoppelt. Im Tennengau war es ein Plus von rund einem Drittel, im Pinzgau eine Zunahme von mehr als 60 Prozent. Auffällig sind Brennpunkte in Hallein. Dort gibt es Probleme, die mit Großstädten zu vergleichen seien, so die Experten.