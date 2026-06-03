Schwere Gewitterwolken über dem „Gasthaus Sonne“

Über das Vermögen der Betreiberin des Gastgewerbes „Gasthaus Sonne“ in Thüringerberg wurde auf Gläubigerantrag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Nach Angaben des KSV sind von der Insolvenz aktuell zehn Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach ersten Angaben auf rund 35.000 Euro.
Zum Masseverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Dr. Martin Sam bestellt. Er wird in den kommenden Tagen prüfen und darüber entscheiden müssen, ob und in welcher Form das Gasthaus kurzfristig fortgeführt werden kann. Über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls liegen dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) derzeit noch keine Informationen vor. Die Hintergründe sowie weitere verfahrensrelevante Details werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben.
Fristen für Gläubiger
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 20. August 2026 über den KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für den 3. September 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.