Schwere Gewitterwolken über dem „Gasthaus Sonne“

Zum Masseverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Dr. Martin Sam bestellt. Er wird in den kommenden Tagen prüfen und darüber entscheiden müssen, ob und in welcher Form das Gasthaus kurzfristig fortgeführt werden kann. Über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls liegen dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) derzeit noch keine Informationen vor. Die Hintergründe sowie weitere verfahrensrelevante Details werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben.