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Konkursantrag gestellt

Schwere Gewitterwolken über dem „Gasthaus Sonne“

Vorarlberg
03.06.2026 16:55
Der Pleitegeier kreist über dem „Gasthaus Sonne“ in Thüringerberg.
Der Pleitegeier kreist über dem „Gasthaus Sonne“ in Thüringerberg.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über das Vermögen der Betreiberin des Gastgewerbes „Gasthaus Sonne“ in  Thüringerberg wurde auf Gläubigerantrag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Nach Angaben des KSV sind von der Insolvenz aktuell zehn Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach ersten Angaben auf rund 35.000 Euro.

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Zum Masseverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Dr. Martin Sam bestellt. Er wird in den kommenden Tagen prüfen und darüber entscheiden müssen, ob und in welcher Form das Gasthaus kurzfristig fortgeführt werden kann. Über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls liegen dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) derzeit noch keine Informationen vor. Die Hintergründe sowie weitere verfahrensrelevante Details werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben.

Fristen für Gläubiger
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 20. August 2026 über den KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für den 3. September 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.

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