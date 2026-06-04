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Ohne Licht und Helm

E-Biker nach Crash mit Polizeiauto schwer verletzt

Vorarlberg
04.06.2026 08:51
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem heftigen Unfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Feldkirch in Vorarlberg. Dabei kollidierte ein 62-jähriger E-Bike-Lenker mit einem Polizeifahrzeug, das von einem 28-jährigen Beamten gelenkt wurde. Der Mann, der keinen Helm trug und dessen Zweirad nicht beleuchtet war, verletzte sich schwer und musste ins LKH eingeliefert werden.

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In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00.25 Uhr kam es auf der L190 im Gemeindegebiet von Feldkirch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeidienstfahrzeug und einem 62-jährigen E-Bike-Lenker. Der Mann fuhr von der Reichsstraße auf die L190 ein, während ein 28-jähriger Polizeibeamter in Richtung Rankweil fuhr. Trotz einer Vollbremsung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Beide Unfallgegner verletzt
Der E-Bike-Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht. Der Polizeibeamte verletzte sich leicht und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Dienstfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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Der Verletzte wurde ins LKH Feldkirch geflogen.
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Verdacht auf Alkoholisierung
Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 62-Jährige keinen Helm, und die Beleuchtung des E-Bikes war nicht eingeschaltet. Aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutprobe entnommen, während der Polizeibeamte nüchtern war. Die L190 musste vorübergehend gesperrt werden; die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen weiter.

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