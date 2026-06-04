E-Biker nach Crash mit Polizeiauto schwer verletzt

Zu einem heftigen Unfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Feldkirch in Vorarlberg. Dabei kollidierte ein 62-jähriger E-Bike-Lenker mit einem Polizeifahrzeug, das von einem 28-jährigen Beamten gelenkt wurde. Der Mann, der keinen Helm trug und dessen Zweirad nicht beleuchtet war, verletzte sich schwer und musste ins LKH eingeliefert werden.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00.25 Uhr kam es auf der L190 im Gemeindegebiet von Feldkirch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeidienstfahrzeug und einem 62-jährigen E-Bike-Lenker. Der Mann fuhr von der Reichsstraße auf die L190 ein, während ein 28-jähriger Polizeibeamter in Richtung Rankweil fuhr. Trotz einer Vollbremsung kollidierten die beiden Fahrzeuge.
Beide Unfallgegner verletzt
Der E-Bike-Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht. Der Polizeibeamte verletzte sich leicht und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Dienstfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Verdacht auf Alkoholisierung
Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 62-Jährige keinen Helm, und die Beleuchtung des E-Bikes war nicht eingeschaltet. Aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutprobe entnommen, während der Polizeibeamte nüchtern war. Die L190 musste vorübergehend gesperrt werden; die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.