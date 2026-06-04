E-Biker nach Crash mit Polizeiauto schwer verletzt

Zu einem heftigen Unfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Feldkirch in Vorarlberg. Dabei kollidierte ein 62-jähriger E-Bike-Lenker mit einem Polizeifahrzeug, das von einem 28-jährigen Beamten gelenkt wurde. Der Mann, der keinen Helm trug und dessen Zweirad nicht beleuchtet war, verletzte sich schwer und musste ins LKH eingeliefert werden.