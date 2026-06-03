WK Vorarlberg will sparen, aber nicht kündigen

Es werde gerade an einem Konzept gearbeitet, durch das die Einsparungen sowohl beim Personal- als auch beim Sachaufwand „sehr verträglich und über die Jahre verteilt“ erreicht werden sollen. Von Kündigungszahlen, wie sie bei der Bundeskammer geplant sind, sei man weit entfernt, sagte Kopf: Kündigungen seien nicht geplant, die Einsparungen sollen über „natürliche Abgänge“ erreicht werden. Er gehe davon aus, dass das gelinge.