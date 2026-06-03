Trauer um Feldkirchs Altbürgermeister Heinz Bilz

Von 1970 bis 1991 stand Heinz Bilz als Bürgermeister an der Spitze der Montfortstadt. Zahlreiche bedeutende Entscheidungen und Entwicklungen, die Feldkirch bis heute prägen, gehen auf diese Zeit zurück.
Zu wichtigen Meilensteinen seiner Amtszeit zählen der Beschluss des Flächenwidmungsplans als wegweisendes Instrument der Stadtentwicklung, die Eröffnung des neuen Krankenhauses in Feldkirch sowie die Entwicklung des heutigen Standorts der Pädagogischen Hochschule. Damit wurden entscheidende Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt.
Ein Mann mit dem Ohr beim Volk
Neben seinem politischen Weitblick prägte vor allem seine Nähe zu den Menschen sein Wirken. Er suchte das Gespräch, hörte zu und nahm Anliegen ernst. Anlässlich seines 90. Geburtstags fasste er dieses Verständnis von Politik in einem Satz zusammen: „Man muss das Ohr am Volke haben, damit man erfährt, wo der Schuh drückt.“ Offenheit, Dialogbereitschaft und die Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg Brücken zu bauen, machten ihn zu einem geschätzten Bürgermeister.
Bürgermeister Manfred Rädler würdigt das Wirken seines Vorgängers: „Dr. Heinz Bilz prägte Feldkirch über mehr als zwei Jahrzehnte mit Weitblick und Menschlichkeit. Sein Einsatz für die Stadt, seine Bürgernähe und sein verantwortungsvolles Handeln haben bleibende Spuren hinterlassen. Dafür gebühren ihm großer Respekt und aufrichtiger Dank.“
Geboren: 1931 in Rottweil im Schwarzwald, aufgewachsen bei den Großeltern in Feldkirch
Ausbildung: Gymnasium Feldkirch, Jus-Studium in Innsbruck, Gerichtsjahr
Beruf: Arbeiterkammer Rechtsabteilung bis 1970, Bürgermeister bis 1991
Ehrenamt: Gründungsobmann Mobiler Hilfsdienst, Obmann Wildpark
Familienstand: verheiratet mit Lisbeth, zwei Söhne, sieben Enkelkinder
Auch nach dem Ende seiner politischen Laufbahn blieb Heinz Bilz dem Gemeinwohl eng verbunden. Als Gründungsobmann des Mobilen Hilfsdienstes Feldkirch und später als Obmann des Wildparks engagierte er sich weiter für die Gemeinschaft. Für seine herausragenden Verdienste wurde ihm 1991 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Feldkirch verliehen.
Mit Heinz Bilz verliert Feldkirch einen prägenden Bürgermeister, engagierten Ehrenamtlichen und geschätzten Mitbürger. Sein Wirken wird in der Stadt und in der Erinnerung vieler Menschen weiterleben. Das Mitgefühl der Feldkircher gilt seiner Frau Lisbeth, seinen beiden Söhnen, seinen sieben Enkelkindern sowie allen Angehörigen und Wegbegleitern.
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