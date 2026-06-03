Trauer um Feldkirchs Altbürgermeister Heinz Bilz

Ein Mann mit dem Ohr beim Volk

Neben seinem politischen Weitblick prägte vor allem seine Nähe zu den Menschen sein Wirken. Er suchte das Gespräch, hörte zu und nahm Anliegen ernst. Anlässlich seines 90. Geburtstags fasste er dieses Verständnis von Politik in einem Satz zusammen: „Man muss das Ohr am Volke haben, damit man erfährt, wo der Schuh drückt.“ Offenheit, Dialogbereitschaft und die Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg Brücken zu bauen, machten ihn zu einem geschätzten Bürgermeister.