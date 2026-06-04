Eine Idee mit Herz und großer Wirkung

Wenn Clarissa Rixmann aus Bregenz von ihrem Studienprojekt erzählt, wird schnell klar: Hier geht es nicht nur um ein Uni-Projekt. Es geht um Herzblut, um Zeit und Menschlichkeit. Die Idee entstand im Rahmen des Uni-Fachs „Pro Bono“. Der eigentliche Anstoß war allerdings ein sehr persönlicher: „Meine Oma hat viele Jahre in diesem Heim gelebt. Und ich habe im Rahmen eines schulischen Public Service viel Zeit hier verbracht. Man merkt sofort, wie sehr sich die Bewohnerinnen und Bewohner freuen, wenn jemand da ist.“ Ein Lächeln, ein Gespräch oder ein gemeinsames Spiel – oftmals sind es die kleinen Dinge oder Aufmerksamkeiten, die den Pflegeheimbewohnern sehr viel bedeuten.