Nach Überfall auf Post und Bäckerei vor Gericht

Der damals arbeitslose Zweitangeklagte stellte dafür eine Schreckschusspistole und eine Sturmhaube zur Verfügung und fungierte als Fahrer. Doch am Garnmarkt in Götzis kam alles anders. Kurz entschlossen überfiel der 26-Jährige stattdessen die dortige Mangold-Filiale. Die Beute: 1260 Euro. Zwei Wochen später folgte der nächste Coup – diesmal in der Postfiliale in Götzis. Weil sein Komplize nicht mehr mitmachen wollte, reiste der Haupttäter alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, stürmte mit FFP2-Maske und Waffe die Filiale und räumte die Kassa aus. Beute: 6215 Euro.