Kinderdorf stellt die Besuchsbegleitung ein

Kollateralschaden der Budgetkonsolidierung?

Die Einstellung des Angebots erfolgt vor dem Hintergrund spürbarer Budgetkürzungen und Sparmaßnahmen der Vorarlberger Landesregierung. Um die Landesfinanzen zu konsolidieren, stehen derzeit alle Ressorts – auch der Sozial- und Jugendbereich – unter strenger Effizienzprüfung. Zwar betont die Geschäftsleitung des Kinderdorfs, dass der Schritt das Ergebnis einer internen „fachlichen und betriebswirtschaftlichen Prüfung“ sei, doch der Verweis auf unzureichende finanzielle Rahmenbedingungen macht deutlich, dass die öffentliche Hand die gestiegenen Kosten für die aufwendige Betreuung offenbar nicht mehr deckt.