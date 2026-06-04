Viel Ländle-Power für Österreichs Leichtathletik

Der 20-jährige Bregenzerwälder Trailrunner Maximilian Meusburger vertritt Österreich bereits dieses Wochenende bei der Off-Road Running-Europameisterschaft in Slowenien. Und auch was die Stadion-Leichtathletik angeht, hat der Sommer 2026 gleich mehrere Highlights zu bieten. Welche VorarlbergerInnen wo dabei sein könnten – die „Krone“ hat bei VLV-Sportdirektor Sven Benning nachgefragt.
Elite-EM in Birmingham (10. – 16. August): Theresia Emma Mohr kann am Donnerstag in Wien mit einer starken Leistung und möglichen Bonuspunkten bei den Halbmarathon-Staatsmeisterschaften im Straßengehen einen großen Schritt machen. Auch Isabel Posch hat sehr gute Chancen in England dabei zu sein, wenn sie über die 100 Meter ähnlich performt wie in der Halle über die 60 Meter. Zudem ist die österreichische 4x100 Meter-Staffel, der sie angehört, auf einem guten Weg sich für das 16 Nationen umfassende Starterfeld zu qualifizieren.
Mit Anna Mager und Lisa Redlinger haben zudem zwei weitere Vorarlbergerinnen noch Chancen. Dazu müssen sie aber noch Punkte sammeln. Für Chiara Schuler wird es nach ihrem Götzis-Resultat mit 5865 Punkten schon sehr schwierig.
U20-WM in Eugene (5. – 9. August): Obwohl der ÖLV nur jene acht AthletInnen mitnimmt, die in ihrer Disziplin im Weltvergleich am besten gereiht sind, wäre Pauline Schedler zum jetzigen Zeitpunkt sowohl über die 800 als auch die 1500 Meter mit dabei. Da sollte eigentlich nicht mehr so viel passieren, dass sie den Startplatz für Eugene doch noch verliert. Aber wie überall anders auch, gilt: Abgerechnet wird zum Limitschluss.
U18-EM in Rieti (16. – 19. Juli: Zsombor Klucsik war bis Ende Mai die Nummer eins in Europa über 400 Meter Hürden und ist mit 52,51 Sekunden aktuell immer noch die Nummer vier. Er hat sicher gute Chancen auf einen Start. Riccarda Braun fehlen im Diskuswurf aktuell zweieinhalb Meter auf eine Quali. Das ist bei gutem Wind machbar. Sophia-Maria Thoma im Kugelstoßen und Laura Hehle im Weitsprung müssen sich noch ordentlich steigern, um mit dabei zu sein.
Auch wenn manche Nominierungen schon fix erscheinen mögen: Für mich ist es eine Frage des Respekts, bis zum Limitschluss abzuwarten.
VLV-Sportdirektor Sven Benning
Youth Olympic Games in Dakar (31. Oktober – 14. November): Das ÖOC hat insgesamt drei Startplätze für die Leichtathletik bekommen. Einen für die 100 Meter der Damen, einen für die 110 Meter Hürden der Herren und einen über die 400 Meter Hürden. Da ist es so, dass mit Stichtag 5. Juli der Führende in der Bestenliste nominiert wird. Aktuell liegt Zsombor Klucsik mit den bereits erwähnten 52,51 Sekunden 2,60 Sekunden vor dem zweitschnellsten Jonas Kobleder.
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