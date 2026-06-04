Viel Ländle-Power für Österreichs Leichtathletik

Elite-EM in Birmingham (10. – 16. August): Theresia Emma Mohr kann am Donnerstag in Wien mit einer starken Leistung und möglichen Bonuspunkten bei den Halbmarathon-Staatsmeisterschaften im Straßengehen einen großen Schritt machen. Auch Isabel Posch hat sehr gute Chancen in England dabei zu sein, wenn sie über die 100 Meter ähnlich performt wie in der Halle über die 60 Meter. Zudem ist die österreichische 4x100 Meter-Staffel, der sie angehört, auf einem guten Weg sich für das 16 Nationen umfassende Starterfeld zu qualifizieren.