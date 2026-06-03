900 Kilogramm Nudeln und Simone Biles vor der Tür

Matura geht bei Mörz vor

Die WM-Siebente Charlize Mörz ist zwar nach Vorarlberg gereist, wird aber nicht antreten. „Charlize paukt für die mündliche Matura, sie wird hier nur ein paar Trainingseinheiten absolvieren, um genügend Zeit für die Matura-Vorbereitung zu haben. Es ist in unserem Sinne, dass sich Charlize dann bald nur noch aufs Turnen konzentrieren und die Schule abhaken kann, um für die Saison-Höhepunkte EM & WM gerüstet zu sein“, so Fabian Leimlehner.