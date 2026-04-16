Furiose Frischzellenkur zum 300. Geburtstag

Es ist ein Langzeitprojekt, das Giovanni Antonini sich vorgenommen hat. Sein furioses Konzert im Musikverein am Mittwoch brachte ihn seinem Ziel wieder ein kleines Stück näher.
Giovanni Antonini hat sich einiges vorgenommen. Bis zum Jahr 2032 will der italienische Dirigent und Flötist sämtliche Symphonien von Joseph Haydn zur Aufführung bringen und auf Tonträger verewigen. Das sind je nach Zählweise mindestens 104 Werke. Ein sehr langfristig angelegtes und aufwendiges Ständchen zum 300. Geburtstag des 1732 geborenen Komponisten. Einen Baustein zu diesem umfassenden Projekt, das Antonini mit seinem Ensemble Il Giardino Armonico sowie mit der Kammerorchester Basel umsetzt, realisierte er am Mittwoch im Musikverein in Wien.
Furiose Akzente
Zwei der sogenannten Londoner Symphonien Haydns hatte das bunt aus Mailänder und Basler Musikern durchmischte Orchester mit im Gepäck. Während die Symphonie in Es-Dur (Hob. I:91) durch furiose Geschlossenheit in den Ecksätzen überzeugte, in den Mittelteilen jedoch etwas an Spannung zwischen den forschen Akzenten verlor, fegten die Musiker mit sattem C-Dur (Hob. I: 97) durch das Finale des Konzertes im Goldenen Saal. Auf einen dramatischen ersten Satz folgte hier ein effektvoller zweiter, ein tänzerischer dritter und ein schalkhafter vierter Satz.
Vitaler und schwungvoller kann man dieses Werk kaum erklingen lassen, als die im Stehen spielenden Musiker. Giovanni Antonini am Pult agierte dabei als pulsierendes, die Dynamik immer wieder antreibendes Zentrum des musikalischen Geschehens.
Zwischen den beiden Symphonien sang Einspringerin Nikola Hillebrand ausgewählte Opernszenen Haydns. Mit ihrem klaren, schlank geführten und doch sehr ausdrucksstarken Sopran sorgte die junge Deutsche für einen poetischen Höhepunkt eines intensiven wie bejubelten Konzertabends.
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