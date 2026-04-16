Furiose Frischzellenkur zum 300. Geburtstag

Giovanni Antonini hat sich einiges vorgenommen. Bis zum Jahr 2032 will der italienische Dirigent und Flötist sämtliche Symphonien von Joseph Haydn zur Aufführung bringen und auf Tonträger verewigen. Das sind je nach Zählweise mindestens 104 Werke. Ein sehr langfristig angelegtes und aufwendiges Ständchen zum 300. Geburtstag des 1732 geborenen Komponisten. Einen Baustein zu diesem umfassenden Projekt, das Antonini mit seinem Ensemble Il Giardino Armonico sowie mit der Kammerorchester Basel umsetzt, realisierte er am Mittwoch im Musikverein in Wien.