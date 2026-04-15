Kuriose Geschichte eines legendären Klingeltons

Es war Anfang der 1990er Jahre. Mitarbeiter eines damals aufstrebenden finnischen Mobiltelefon-Herstellers machten sich auf die Suche nach einer neuen Handy-Kennmelodie. Sie sollte leicht ins Ohr gehen, unverwechselbar sein und prägnant genug, um auf den damals noch etwas blechernen Mono-Lautsprechern gut zu klingen. Idealerweise sollte die Melodie auch noch frei von Urheberrechten sein, der Komponist also mindestens seit 70 Jahren verstorben sein.