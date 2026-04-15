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Kuriose Geschichte eines legendären Klingeltons

Kultur
15.04.2026 05:00
Hinter der unverkennbaren Nokia-Tune steckt eine überraschende Geschichte, die bis ins 19. ...
Hinter der unverkennbaren Nokia-Tune steckt eine überraschende Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert reicht.(Bild: Krone KREATIV/Imago Images, REUTERS)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Es ist eine Melodie, die jeder kennt und die zu den meistgespielten Tonfolgen überhaupt gehört: der Nokia-Klingelton. Die erstaunliche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, hinter den drei weltberühmten Takten kennen jedoch die wenigsten. 

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Es war Anfang der 1990er Jahre. Mitarbeiter eines damals aufstrebenden finnischen Mobiltelefon-Herstellers machten sich auf die Suche nach einer neuen Handy-Kennmelodie. Sie sollte leicht ins Ohr gehen, unverwechselbar sein und prägnant genug, um auf den damals noch etwas blechernen Mono-Lautsprechern gut zu klingen. Idealerweise sollte die Melodie auch noch frei von Urheberrechten sein, der Komponist also mindestens seit 70 Jahren verstorben sein.

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