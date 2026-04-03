Naschenweng: „Wir haben wirklich alles gegeben“

„Krone“: Melissa, nachdem du in „Pulled Pork“ und „Neo Nuggets“ bereits aktiv ins Filmbusiness hineingeschnuppert hast, spielst du in „Herzklang“ als Schlagersängerin Melanie Buchauer nun deine erste Hauptrolle. Wie hat sich das für dich angefühlt?

Melissa Naschenweng: Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, als wenn man nur ein oder zwei Tage in eine Rolle reinschnuppert. Ich habe mich gut vorbereitet, aber den Text zu lernen ist immer noch etwas anderes, als dann mit den anderen Schauspielern gemeinsam zu spielen. Wie es wirklich läuft, merkt man erst, wenn gedreht wird. Von dem her war bis zur letzten Sekunde viel Anspannung da, aber es waren sechs extrem coole Drehwochen, bei denen ich das Glück hatte, viele tolle Leute an meiner Seite zu haben. Ich konnte mich in der Rolle selbst verwirklichen und war von Tag zu Tag sicherer. Bei der Szene mit dem Heiratsantrag musste ich mich sammeln, weil das so lustig war. Der Unterschied zur Musik ist groß. Dort geht viel Freestyle und in einem zweistündigen Live-Set passieren viele Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Vieles passiert spontan, das ist beim Film anders. Da geht es um Disziplin, weil man eine bestimme Emotion öfters gleich treffen muss. Das war herausfordernd.