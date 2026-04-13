Melissa Naschenweng verpasst fast eigenen Auftritt

Das war knapp! Melissa Naschenweng hat am Wochenende fast ihren eigenen Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Leipzig. Denn auf dem Weg zum Auftritt herrschte plötzlich komplettes Chaos ...
Die Vorfreude auf den Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ bekam am Wochenende für Melissa Naschenweng einen jähen Dämpfer. „Das ist der Albtraum jedes Musikers“, jammerte die Kärntnerin in ihrer mittlerweile abgelaufenen Instagram-Story.
Denn plötzlich herrschte auf der Straße Stillstand – und der Stau wegen eines Fußballspiels bremste auch Naschenwengs Wagen erbarmungslos aus.
„Kommen keinen Millimeter vom Fleck“
„Da glaubt man, man ist früh genug dran und dann kommt ein Fußballspiel in die Quere“, zeigte sich Naschenweng besorgt. Dabei sei ihr Hotel nur wenige Minuten von der Location entfernt, doch wegen des Verkehrschaos zog sich selbst die kurze Strecke zäh dahin wie Strudelteig.
Ein echter Stressmoment für die Schlagersängerin, wie sie weiter erklärte. „Ich bin noch nicht umgezogen, nicht verkabelt und wir kommen keinen Millimeter vom Fleck“, hielt sie ihre Fans auf dem Laufenden.
Naschenweng ging zu Fuß zum Auftritt
Am Ende traf Naschenweng eine Entscheidung: Sie ließ das Auto kurzerhand stehen und machte sich mit ihrem Techniker zu Fuß auf den Weg zur Location, in der die „Schlagernacht des Jahres“ steigen sollte.
Die richtige Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte. Denn auch wenn es schlussendlich backstage ein wenig hektisch zuging, schaffte es Naschenweng rechtzeitig auf die Bühne.
Sexy Look begeistert Fans
Und für die Fans gab‘s dann sogar noch eine kleine Überraschung: Auf Instagram veröffentlichte Naschenweng am Wochenende nämlich auch ein Schwarz-Weiß-Foto eines ziemlich sexy Outfits. Wann sie dieses getragen hatte, das verriet sie zwar nicht, bei den Fans kam das Ensemble aus Mesh-Shirt, BH, Hotpants und Strumpfhosen aber richtig gut an.
„Die schönste Alpenbarbie“, „Sehr schönes Bild liebe Melissa. Du siehst einfach umwerfend aus, tolles Outfit“, oder „Zauberhaft“, waren nur einige der zahlreichen Komplimente, die die Fans der Schlagersängerin in der Kommentarspalte hinterließen.
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