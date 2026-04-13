Melissa Naschenweng verpasst fast eigenen Auftritt

Sexy Look begeistert Fans

Und für die Fans gab‘s dann sogar noch eine kleine Überraschung: Auf Instagram veröffentlichte Naschenweng am Wochenende nämlich auch ein Schwarz-Weiß-Foto eines ziemlich sexy Outfits. Wann sie dieses getragen hatte, das verriet sie zwar nicht, bei den Fans kam das Ensemble aus Mesh-Shirt, BH, Hotpants und Strumpfhosen aber richtig gut an.