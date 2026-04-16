Die mit den Windrädern leben, schütteln die Köpfe

Seit 23 Jahren drehen sich über dem Sternwald in Vorderweißenbach die Windräder – derzeit neun. Bis vor wenigen Tagen war dort eine Beschleunigungszone für Windkraft, jetzt wackelt sie. Die „Krone“ machte sich am Tag, ehe dieses Thema im Landtag diskutiert wird, zum Lokalaugenschein ins Mühlviertel auf. Tief hängende Wolken verhinderten die Sicht auf die Windräder, doch der „böhmische Wind“ ließ die Rotorblätter „unsichtbar“ drehen und Strom fließen.