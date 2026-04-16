Gestohlene Uhr nach vier Jahren wieder aufgetaucht

Vier Jahre nach dem Diebstahlt einer wertvollen Rolex-Armbanduhr ist diese nun wieder aufgetaucht. Der Täter war ein 33-jähriger Deutscher, der sich geständig zeigte.
Schon im Sommer 2022 verschwand in einem Salzburger Nachtlokal eine wertvolle Rolex – wie vom Erdboden verschluckt. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Täter lange unbekannt. Die überraschende Auflösung folgte erst Jahre später: Im Jänner 2026 wurde die Uhr bei einem Juwelier zur Reparatur abgegeben – und genau das brachte den Stein ins Rollen.
Uhr „gefunden“
Die Polizei konnte schließlich einen 33-jährigen Deutschen ausforschen. Dieser gestand, die Rolex damals im Lokal „gefunden“ zu haben. Statt den Fund zu melden, verkaufte er die Luxusuhr kurzerhand weiter.
Die teure Uhr ging danach durch mehrere Hände, bevor sie nun wieder auftauchte. Für den 33-Jährigen hat die Geschichte ein Nachspiel – Anzeige!
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