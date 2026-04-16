Gestohlene Uhr nach vier Jahren wieder aufgetaucht

Schon im Sommer 2022 verschwand in einem Salzburger Nachtlokal eine wertvolle Rolex – wie vom Erdboden verschluckt. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Täter lange unbekannt. Die überraschende Auflösung folgte erst Jahre später: Im Jänner 2026 wurde die Uhr bei einem Juwelier zur Reparatur abgegeben – und genau das brachte den Stein ins Rollen.