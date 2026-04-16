„Meine Reise im Ausland ist noch nicht vorbei!“

Ihre erste Saison im Ausland nach ihrer Verletzung beschrieb Volleyball-Ass Victoria Deisl auf ihrem Instagram-Kanal als einzige „Achterbahnfahrt“. Die 26-jährige Flachgauerin schlug in der seit Montag beendeten tschechischen Extraliga für Prostejov auf. Nach dem Grunddurchgang stand Deisl mit ihren Tschechinnen auf Rang drei, im Cup verlor man das Endspiel knapp. „Die Saison war eigentlich gut. Nach der Finalniederlage im Cup ging es leider etwas bergab“, sagte die Zuspielerin, die ihren Klub nun verlassen wird.