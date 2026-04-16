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„Meine Reise im Ausland ist noch nicht vorbei!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.04.2026 13:00
Victoria Deisl schlug heuer in Tschechien auf.
Victoria Deisl schlug heuer in Tschechien auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Diese Saison hatte es für Volleyball-Import Victoria Deisl in sich. In ihrer ersten Saison nach ihrer Verletzung schlug die 26-Jährige in Tschechien auf, spielte einen souveränen Grunddurchgang und musste sich im Cup-Finale mit ihrem Team Prostejov knapp geschlagen geben. Für ihre Zukunft hat die Flachgauerin bereits eine Entscheidung getroffen. 

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Ihre erste Saison im Ausland nach ihrer Verletzung beschrieb Volleyball-Ass Victoria Deisl auf ihrem Instagram-Kanal als einzige „Achterbahnfahrt“. Die 26-jährige Flachgauerin schlug in der seit Montag beendeten tschechischen Extraliga für Prostejov auf. Nach dem Grunddurchgang stand Deisl mit ihren Tschechinnen auf Rang drei, im Cup verlor man das Endspiel knapp. „Die Saison war eigentlich gut. Nach der Finalniederlage im Cup ging es leider etwas bergab“, sagte die Zuspielerin, die ihren Klub nun verlassen wird.

Zitat Icon

„Meine Reise im Ausland ist noch nicht vorbei. Ich habe noch ein paar Träume zu erfüllen.

Victoria DEISL

Bild: GEPA

Victoria Deisl schließt Heimkehr nach Österreich aus
„Ich werde nicht bleiben. Wohin es für mich geht, kann ich aktuell aber auch noch nicht genau sagen“, schildert sie. In den vergangenen Wochen liebäugelte die Seekirchenerin immer wieder mit einem Wechsel nach Südeuropa. Italien sei das große Ziel der Nationalspielerin. „Meine Reise im Ausland ist noch nicht vorbei. Ich habe noch ein paar Träume zu erfüllen.“

Jetzt geht’s für Deisl erst einmal in die Heimat. Denn schon am 11. Mai startet die Vorbereitung mit dem österreichischen Nationalteam auf die European League. „Bis dahin möchte ich die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden genießen“, versichert die Salzburgerin. Im August wartet dann die Europameisterschaft. „Das ist definitiv das größte Highlight!“

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