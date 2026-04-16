Bei dieser Bunker-Party tanzte sogar Andi Gabalier

Der Hype um die Grazer Eishockey-Cracks ist ungebrochen. Mittlerweile werden sogar Public Viewings veranstaltet, damit beim Ticketverkauf leer ausgegangene Fans gemeinsam die Daumen drücken können. Im Liebenauer Bunker veranstalteten die Anhänger im ersten Finalspiel beim 5:1 der 99ers gegen Pustertal eine große Party.
Das hat es in Graz noch nie gegeben! Der Hype um die Eishockey-Cracks der 99ers geht mittlerweile so weit, dass sogar Public Viewings veranstaltet werden. Direkt neben dem Liebenauer Bunker im Longin-Klub fanden sich zahlreiche Anhänger ohne Karte ein, um gemeinsam ihren Helden die Daumen zu drücken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.