Bei dieser Bunker-Party tanzte sogar Andi Gabalier

Das hat es in Graz noch nie gegeben! Der Hype um die Eishockey-Cracks der 99ers geht mittlerweile so weit, dass sogar Public Viewings veranstaltet werden. Direkt neben dem Liebenauer Bunker im Longin-Klub fanden sich zahlreiche Anhänger ohne Karte ein, um gemeinsam ihren Helden die Daumen zu drücken.