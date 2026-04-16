Die drittgrößte Stadt sucht jetzt ihre Identität

Wie soll sich Saalfelden in Zukunft entwickeln? Und wofür steht die Gemeinde eigentlich? Die drittgrößte Stadt des Bundeslandes sucht nach ihrer Identität und will eine Stadtmarke etablieren. Man ließ bereits eine Umfrage unter Bürgern machen, Ende Februar gab es auch einen Informationsabend. Beim „Krone“-Besuch erklärt der Bürgermeister: „Es geht um eine Orientierung für die Zukunft. Denn extreme Veränderungen sind auch nicht gut, wir brauchen auch Bodenständigkeit.“