Kein Hochwasser-Schutz: „Ein Totalversagen“

„Es ist einfach nur noch frustrierend, nichts geht weiter. Dabei drängt die Zeit.“ Gerhard Kronreif versteht die Welt nicht mehr. Mittlerweile ist es 1,5 Jahre her, dass sein Haus in der Seekirchener Inselweg-Siedlung unter Wasser stand. Den längst versprochenen Hochwasser-Schutz gibt es allerdings nach wie vor noch immer nicht. „Das ist ein echtes Totalversagen“, sagt Kronreif.