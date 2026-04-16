Duell mit Kampfpreisen für Urlaube auf Malediven

Die Preise für Pauschalreisen an den Indischen Ozean nach Asien sind massiv gesunken. Jetzt buhlen Österreichs zwei größte Reiseveranstalter – Dertour (Billa Reisen) und TUI – mit Schnäppchen für den Herbst und Winter um Gäste. Doch beim genauen Hinschauen zeigen sich deutliche Unterschiede.
Martin Fast, Geschäftsführer von Dertour Austria, schwärmte zuletzt bei einem Medienfrühstück in Wien von „Preisen, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe“. Seine Empfehlung: Jetzt für Herbst oder Winter 2026 buchen, bevor sich die Lage im Nahen Osten beruhigt und die Preise wieder anziehen. „Die Golf-Airlines haben sehr viel freie Kapazitäten und versuchen hier zu animieren, dass die Leute buchen“, sagt Fast. Er rät speziell zu Zielen wie den Malediven, den Seychellen, Mauritius oder Thailand.
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