Duell mit Kampfpreisen für Urlaube auf Malediven

Martin Fast, Geschäftsführer von Dertour Austria, schwärmte zuletzt bei einem Medienfrühstück in Wien von „Preisen, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe“. Seine Empfehlung: Jetzt für Herbst oder Winter 2026 buchen, bevor sich die Lage im Nahen Osten beruhigt und die Preise wieder anziehen. „Die Golf-Airlines haben sehr viel freie Kapazitäten und versuchen hier zu animieren, dass die Leute buchen“, sagt Fast. Er rät speziell zu Zielen wie den Malediven, den Seychellen, Mauritius oder Thailand.