Hat verhafteter Pole (37) in Karlsruhe getötet?

Die Salzburger Polizei verhaftete am Dienstagabend einen per EU-Haftbefehl gesuchten Polen (37) im Bereich des Hauptbahnhofes. Steht der Festgenommene mit dem Mordfall eines Obdachlosen (42) im deutschen Karlsruhe in Verbindung?
Zugriff am Dienstagabend am Salzburger Hauptbahnhof: Polizisten nahmen einen mutmaßlichen Mörder fest, einen polnischen Staatsbürger (37). Der Mann wurde per EU-Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Deutschland gesucht, konnte die „Krone“ erfahren. Er wurde in die Justizanstalt nach Puch gebracht. Ein Verfahren zur Auslieferung des Mannes an die deutschen Behörden werde von der Justiz geprüft, heißt es.
Leichenfund in Karlsruhe
Könnte der festgenommene Pole mit dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen (42) in Verbindung stehen? Denn: Am 11. April teilte die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe den Fund einer Leiche in einem verlassenen Haus nahe dem dortigen Hauptbahnhof der Öffentlichkeit mit.
Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes, dies wurde im Zuge einer Obduktion auch diese Woche bestätigt. Ob der nun in Salzburg gefasste Mordverdächtige mit diesem Mordfall in Verbindung steht, ist aber unklar. Die zeitliche Nähe spreche jedoch dafür.
Eine entsprechende Nachfrage an die Behörden in Karlsruhe blieb noch unbeantwortet. Bis zur endgültigen Auslieferung wird der 37-Jährige hier weiterhin in Haft bleiben.
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