Hat verhafteter Pole (37) in Karlsruhe getötet?

Zugriff am Dienstagabend am Salzburger Hauptbahnhof: Polizisten nahmen einen mutmaßlichen Mörder fest, einen polnischen Staatsbürger (37). Der Mann wurde per EU-Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Deutschland gesucht, konnte die „Krone“ erfahren. Er wurde in die Justizanstalt nach Puch gebracht. Ein Verfahren zur Auslieferung des Mannes an die deutschen Behörden werde von der Justiz geprüft, heißt es.