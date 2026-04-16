Altstadt wird zur Fanzone für den Supercup

Am Residenzplatz wird es eine allgemeine Fanzone geben, die am Tag vor dem Spiel und am Spieltag geöffnet hat. Dort wird es Bühnen, Bands und ein buntes Rahmenprogramm geben. Ein Public-Viewing ist aufgrund der späten Anstoßzeit nicht vorgesehen. Zusätzlich wird es am Kapitelplatz und im Volksgarten jeweils eine Fanzone für die beiden Teilnehmervereine geben. In dem Spiel trifft der Champions-League-Sieger auf den Gewinner der Europa League.