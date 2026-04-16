Pflegekraft ließ Wertsachen mitgehen

Ein 27-jähriger slowakischer Staatsbürger soll im Dezember 2025 während seiner Tätigkeit als 24-Stunden-Pflegekraft in einem Wohnhaus in Salzburg zugeschlagen haben. Laut Ermittlungen dürfte der Mann Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich an sich genommen haben – und das offenbar unbemerkt.
Erst im Zuge der Durchsicht der persönlichen Gegenstände des inzwischen verstorbenen Bewohners fiel auf, dass mehrere Wertgegenstände fehlten.
Die Polizei nahm daraufhin umfangreiche Ermittlungen auf – mit Erfolg. Der 27-Jährige konnte schließlich als Beschuldigter ausgeforscht werden. Für ihn hat der Fall nun ein rechtliches Nachspiel: Anzeige wurde erstattet.
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