Pflegekraft ließ Wertsachen mitgehen

Ein 27-jähriger slowakischer Staatsbürger soll im Dezember 2025 während seiner Tätigkeit als 24-Stunden-Pflegekraft in einem Wohnhaus in Salzburg zugeschlagen haben. Laut Ermittlungen dürfte der Mann Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich an sich genommen haben – und das offenbar unbemerkt.