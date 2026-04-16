BBU Salzburg setzt auf slowenisches Duo

BBU Salzburg bekommt viel Erfahrung

Der 60-Jährige Mandic war zuletzt schon als Nachwuchstrainer an der Salzach aktiv. Zuvor stand er 14 Jahre lang in Sloweniens erster Liga, in Portugal, Asien und mittleren Osten an der Seitenlinie. „Ich möchte mich bei der BBU für die Chance bedanken. Chris und Dimi haben tolle Arbeit geleistet. Die Spieler haben viel Potenzial, und wie in jedem Team möchte ich jetzt neue Impulse setzen und das Team verjüngen – auch wenn so etwas traditionell erstmal schwierig ist“, sagte Mandic.