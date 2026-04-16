BBU Salzburg setzt auf slowenisches Duo

Wenige Tage nach dem Trainer-Aus von Christian Ponz präsentiert die BBU Salzburg ein neues Trainergespann. Die Zweitliga-Basketballer hören künftig auf die Kommandos von Ranko Mandic und Sim Kovacic.
Das ging schnell! Nach der Trennung des langjährigen Trainergespanns um Christian Ponz und Dimitris Mitroglu präsentieren die Zweitliga-Basketballer der BBU Salzburg am Donnerstag ihren neuen Headcoach. Die Falken werden künftig von einem erfahrenen Mann trainiert. Ranko Mandic fungiert dabei als Chefcoach, Ex-Spieler Sim Kovacic übernimmt die Rolle des Co-Trainers.
BBU Salzburg bekommt viel Erfahrung
Der 60-Jährige Mandic war zuletzt schon als Nachwuchstrainer an der Salzach aktiv. Zuvor stand er 14 Jahre lang in Sloweniens erster Liga, in Portugal, Asien und mittleren Osten an der Seitenlinie. „Ich möchte mich bei der BBU für die Chance bedanken. Chris und Dimi haben tolle Arbeit geleistet. Die Spieler haben viel Potenzial, und wie in jedem Team möchte ich jetzt neue Impulse setzen und das Team verjüngen – auch wenn so etwas traditionell erstmal schwierig ist“, sagte Mandic.
Die Spieler haben viel Potenzial, und wie in jedem Team möchte ich jetzt neue Impulse setzen und das Team verjüngen.
Ranko MANDIC, Neo-Headcoach BBU Salzburg
Nach dem Verpassen der Play-offs kündigte die BBU zuletzt große Veränderungen an. Nach sechs Jahren im Amt musste Christian Ponz sein Traineramt abgeben. Ein Wechsel in die Position des Sportdirektors lehnte Ponz nach Gesprächen ab.
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