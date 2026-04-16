Austria Salzburg kämpft um Schlüsselspieler

Während Austria Salzburg am Freitag auch rechnerisch den Klassenerhalt in der 2. Liga fixieren kann, laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Noch steht aber in den Sternen, ob die Violetten einen ihrer großen Leistungsträger halten können.
Mehr als ein Drittel der bisherigen 30 Saisontore von Austria Salzburg geht auf das Konto von Denizcan Cosgun. Der 24-Jährige erzielte bislang acht Treffer selbst und bereitete drei weitere vor. Cosgun ist demnach ein echter Schlüsselspieler im Team von Trainer Christian Schaider. Aber wie lange noch? Der Salzburger hat wie alle anderen Kollegen – bis auf Florian Rieder und Gabriel Marusic – keinen gültigen Vertrag für die kommende Saison.
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