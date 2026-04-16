Austria Salzburg kämpft um Schlüsselspieler

Mehr als ein Drittel der bisherigen 30 Saisontore von Austria Salzburg geht auf das Konto von Denizcan Cosgun. Der 24-Jährige erzielte bislang acht Treffer selbst und bereitete drei weitere vor. Cosgun ist demnach ein echter Schlüsselspieler im Team von Trainer Christian Schaider. Aber wie lange noch? Der Salzburger hat wie alle anderen Kollegen – bis auf Florian Rieder und Gabriel Marusic – keinen gültigen Vertrag für die kommende Saison.