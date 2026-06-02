Feuerwehr, Rettung und Nahversorger im Fokus

Sicherheit durch Lebensmittelversorgung

Was Nahversorger mit Sicherheit zu tun haben, erschließt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick – beim genaueren Hinsehen umso mehr. „Die Versorgung mit Lebensmitteln und mehr ist besonders wichtig für das Leben in den ländlichen Regionen und kleineren Gemeinden“, betont Landesvize Martin Gruber. „Nahversorger, Bäcker, Fleischer sind Basis-Infrastruktur, die wir in den Regionen erhalten müssen.“ Das gilt besonders in Katastrophenfällen – Fellner verweist auf den Nahversorger in Arriach, der trotz allem die Menschen vor Ort weiter versorgen konnte.