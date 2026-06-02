Nominieren Sie Ihren persönlichen Herzensmensch

Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der Suche nach Persönlichkeiten, die mit Herz und Engagement das Miteinander stärken. Nominieren Sie ihren persönlichen Helden!
Herzensmenschen bringen Kärntnerinnen und Kärntner mit Engagement, Einsatz und Nächstenliebe ein Stückchen mehr zusammen. Schon in den ersten Tagen nach unserem ersten Aufruf erreichten uns berührende Geschichten und Schicksalsschläge, die unter die Haut gehen: Von einer Kärntnerin, die sich aufopfernd um Wildtiere kümmert, oder von jungen engagierten Männern, die Spenden für die Jüngsten unserer Gesellschaft sammeln.
Nominieren Sie ihren Helden
All das zeigt, wie viele mitfühlende und umsichtige Mitmenschen in unserem Land leben. Und genau diese wollen wir vor den Vorhang holen. In drei Kategorien – Einzelperson, Vereine und U25 – werden Kärntnerinnen und Kärntner gesucht, die sich für die Gesellschaft einsetzen.
Wenn Sie jemanden kennen, der sich durch Hilfsbereitschaft, besondere Taten oder unermüdlichen Einsatz für andere auszeichnet, nominieren Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihren ganz persönlichen Herzensmenschen. Lassen Sie uns diese Menschen gebührend feiern.
Schicken Sie uns Ihre Einsendungen bis 1. August an: „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt per Mail an kaerntner @kronenzeitung.at oder ganz einfach das Formular hier ausfüllen. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende und einzigartige Geschichten.
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