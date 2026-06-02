Nominieren Sie Ihren persönlichen Herzensmensch

Herzensmenschen bringen Kärntnerinnen und Kärntner mit Engagement, Einsatz und Nächstenliebe ein Stückchen mehr zusammen. Schon in den ersten Tagen nach unserem ersten Aufruf erreichten uns berührende Geschichten und Schicksalsschläge, die unter die Haut gehen: Von einer Kärntnerin, die sich aufopfernd um Wildtiere kümmert, oder von jungen engagierten Männern, die Spenden für die Jüngsten unserer Gesellschaft sammeln.