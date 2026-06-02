Auf Felsen gestrandet
Spaziergänger rettet Delfin-Baby auf Gran Canaria
Von krone.at
Einen hilflosen Delfin entdeckte ein Paar Anfang Mai bei einem Spaziergang auf Gran Canaria. Die beiden eilten dem Jungtier sofort zu Hilfe – doch der geschwächte Delfin konnte sich nicht mehr durch die Brandung kämpfen. Da hatten die Retter eine rettende Idee ...
Wegen Erschöpfung scheiterten ihre Rettungsversuche in der Brandung. Also kamen die beiden auf eine rettende Zwischenlösung, während sie auf die Unterstützung der Behörden warteten.
Das Paar setzte den Delfin in einem Gezeitentümpel ab. Die alarmierten Behörden kümmerten sich anschließend um das verirrte Tier.
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