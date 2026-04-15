Studie stellt alte Theorie zu Lawinen auf den Kopf

Streitfrage seit Jahrzehnten

In der Lawinenforschung ist seit den 1970er-Jahren umstritten, welche Kräfte zum Bruch solcher Schwachschichten führen. Zwei Theorien stehen sich gegenüber: Die eine geht davon aus, dass zusätzlicher Druck von oben – etwa durch eine dickere oder schwerere Schneedecke – stabilisierend wirkt. Demnach wären stärkere Scherkräfte nötig, um die Schneedecke ins Rutschen zu bringen.