Venedig könnte ab 2300 verlegt werden müssen

Als letzte Option nennen sie schließlich die Verlagerung der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner aufs Festland. Lionello hält es für technisch möglich, zentrale Bauwerke wie den Markusdom oder andere historische Gebäude abzubauen und an einem weniger gefährdeten Ort wieder aufzubauen. Die Kosten würden sich allerdings auf bis zu 100 Milliarden Euro belaufen. Notwendig werden dürfte das erst bei einem Anstieg des Meeresspiegels um mehr als 4,5 Meter infrage – ein Szenario, das frühestens nach dem Jahr 2300 erwartet wird.