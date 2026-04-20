Antibiotika-Resistenz bereits bei Neugeborenen

Übertragung durch Mutter und frühe Spitalaufenthalte

Besonders die Vielfalt der nachgewiesenen Gene ist laut Ftergioti besorgniserregend. Welche Folgen das für Mikrobiom (Gesamtheit aller Mikroorganismen im Körper, Anm.) und Infektionsrisiko hat, ist noch unklar. Als mögliche Ursachen gelten Übertragung von der Mutter sowie frühe Klinik-Kontakte. So wurde ein bestimmtes Gen mit Krankenhausaufenthalten der Mutter verknüpft, mehr Resistenzgene traten bei Babys mit frühem Venenkatheter auf.