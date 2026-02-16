Lawinenwarnung soll verständlicher werden

Doch bei der Entwicklung dieser neuen Sprachregelung setzen die Lawinenwarner auf die Mithilfe der Bergsport-Community und bitten alle – vom Profi bis zum Wochenend-Tourengeher – mittels Umfrage (Dauer rund zehn Minuten) mithelfen, die Sprache der Lawinengefahrenskala zu verbessern. Gerade Anfänger sind ausdrücklich eingeladen – denn für sie soll die Skala künftig noch leichter zu verstehen sein.