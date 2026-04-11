„Weißer Tod“ ist gnadenlos wie kaum jemals zuvor

„Wir hatten im Frühwinter wenig Schnee, dann folgte eine Schönwetterphase mit großer Kälte, sodass sich die Schneedecke aufbauend umwandelte“, erklärt Experte Walcher. Das heißt: An der Oberfläche der Schneedecke bildeten sich große Kristalle. Diese lose Schicht lässt sich mit einem Kartenhaus vergleichen. Als darauf im Jänner und in der zweiten Februarhälfte Neuschnee abgelagert wurde, folgte eine gefährliche Situation mit vielen Unfällen.