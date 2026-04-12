Experten warnen: Regen erhöht Lawinengefahr

Lawinen bis weit ins Tal möglich

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair warnt eindringlich: Die Lage sei ernst, Zurückhaltung im freien Gelände unbedingt erforderlich. Vor allem Hänge mit mehr als 30 Grad Neigung sollten gemieden werden. Besonders tückisch: Lawinen können derzeit auch weit ins Tal vorstoßen und sogar grüne Flächen erreichen – Gefahr besteht also auch abseits klassischer Risikozonen.