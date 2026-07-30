Winterreise mit Ex-Intendant Hinterhäuser umjubelt

Denn Freunde (und offenbar auch Gegner) wollten dabei sein, wenn Hinterhäuser nach langem Zögern doch – wenn auch nur für einen Abend als Klavierbegleiter des Baritons Matthias Goerne – zu den Festspielen zurückkehrte. Und im restlos ausverkauften Mozarteum seine beeindruckenden Qualitäten als Schubert-Liedspezialist, nämlich an der Winterreise, zu beweisen.