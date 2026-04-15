Bürger wollen Wirtshaus kaufen! Heute ist Zahltag

Es geht um das letzte Wirtshaus im Ortskern einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Wirtin Brigitte Summereder geht in Pension. Jetzt wollen die Bürger die Gaststätte retten. Der Ortschef steht hinter dem Projekt und hat ein „gutes Bauchgefühl“.
„Ich bin in der Küche, ich bin im Service, aber vor allem bin ich 60 und gehe in Pension.“ Brigitte Summereder sperrt das Traditionsgasthaus Wohlmuth im Ortskern von Zell an der Pram mit 7. Juni zu. Für die Wirtin ist endgültig Schluss – und für das Wirtshaus?
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