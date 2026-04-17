Zwei Ladendiebe flogen trotz Alu-Trick auf

Sie hatten ihre Taschen mit Alufolie ausgekleidet, damit sie den Alarm beim Ausgang der Geschäfte überlisten konnten. Genützt hat es zwei Tschechen am Ende aber nichts, die beiden wurden in der Plus City in Pasching (OÖ) geschnappt.
Zwei Tschechen – 30 und 54 Jahre alt – sind verdächtig, am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben. Dabei verwendete das Diebes-Duo eine mit Alufolie präparierte Einkaufstasche. Die mutmaßlichen Täter hatten in der Plus City in drei Geschäften Waren im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen.
In Justizanstalt eingeliefert
Die beiden Tschechen konnten nach kurzer Fahndung angehalten und festgenommen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden Männer in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
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