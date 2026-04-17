Zwei Ladendiebe flogen trotz Alu-Trick auf

Zwei Tschechen – 30 und 54 Jahre alt – sind verdächtig, am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz-Land mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben. Dabei verwendete das Diebes-Duo eine mit Alufolie präparierte Einkaufstasche. Die mutmaßlichen Täter hatten in der Plus City in drei Geschäften Waren im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen.