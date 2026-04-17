FPÖ will jetzt in Luft- und Raumfahrt investieren

Neues Studium um zehn Millionen Euro

Der FPÖ schwebt unter anderem die Schaffung einer Industrieplattform, eines Start-up-Ökosystems sowie eines neuen Master-Lehrgangs für „Luft- und Raumfahrttechnologie“ an der Fachhochschule in Wels vor. Die Kosten für die Stiftungsprofessuren dafür sowie für andere notwendige Investitionen beziffern die Freiheitlichen mit einmalig rund zehn Millionen Euro. Die jährlichen Personalkosten sollen dann 1,2 Millionen Euro betragen.