Wolf kam zu nahe zum Hof: zum Abschuss freigegeben

Auf Kameras „eingefangen“

Im Jagdgebiet von St. Georgen am Walde gilt aber jetzt, dass ein Risikowolf entnommen werden soll. Das Tier hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach einem Bauernhof genähert, und – wie es im Sprech der Wolfsmanagementverordnung heißt – zu „Aktivitätszeiten des Menschen“, also zwischen fünf und 22 Uhr. Neben aktiven Sichtungen und Vergrämungen gibt es auch mehrere Aufzeichnungen von Wildtierkameras, die rund um den Hof postiert sind.