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Linzer kehrt zurück

Neuer Direktor für den Chor des Landestheaters

Oberösterreich
17.04.2026 13:30
Franz Obermair nimmt demnächst die Proben mit dem Chor des Landestheaters auf.
Franz Obermair nimmt demnächst die Proben mit dem Chor des Landestheaters auf.(Bild: Benjamin Maser)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Landestheater Linz bekommt ab Herbst einen neuen Chordirektor: Franz Obermair, geborener Linzer, zuletzt stv. Chordirektor des Bayerischen Staatsopernchores, kehrt für diese Verpflichtung in seine Heimatstadt zurück, er sagt: „Es ist etwas Besonderes für mich!“

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Schon seit einigen Monaten ist die Position des Chordirektors, bzw. der Chordirektorin (m/w/d) für den 40-köpfigen Hauschor des Linzer Landestheaters ausgeschrieben. Nun steht fest, wer auf Elena Pierini, die das Haus verlassen hat, folgen wird.

Intendant Hermann Schneider konnte Franz Obermair (36) als neuen Chordirektor am Landestheater Linz gewinnen. Obermair tritt die Position mit Beginn der Spielzeit 2026/2027 an, der Probenbeginn ist für Juni 2026 angesetzt.

Ruf als Experte für Chor

Obermair begann seine musikalische Ausbildung mit dem Akkordeon, es folgte ein Jungstudium im Fach Kontrabass. Er studierte zudem diatonische Harmonika, Posaune und Dirigieren mit Hauptfach Chordirigieren an der Universität Mozarteum Salzburg.

Nach einem Engagement als stellvertretender Chordirektor am Gärtnerplatztheater in München war er von der Spielzeit 2021/22 bis Jänner 2024 Chordirektor mit Dirigierverpflichtung am Theater St. Gallen (CH) und ab 2024 stellvertretender Chordirektor des Bayerischen Staatsopernchores.

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In dieser Zeit konnte er sich ein breites Repertoire im Opern- und Konzertbereich sowohl als Chorleiter als auch als Dirigent erarbeiten und mit namhaften Dirigenten wie Vladimir Jurowski, Marco Armiliato oder Edward Gardner zusammenarbeiten.

Von der Volksmusik bis zur hohen Klassik
Intendant Hermann Schneider freut sich, er sagt: „Die Bandbreite seiner Erfahrung und seines Könnens von der Volksmusik über das klassische Opernrepertoire bis hin zur hochkomplexen Chorliteratur zeitgenössischer Partituren prädestinieren ihn für diese Funktion und sind eine gute Voraussetzung, den großartigen Chor des Landestheaters Linz weiterzuentwickeln.“

Franz Obermair freut sich nicht nur seine neue Aufgabe, sondern auch auf seine Heimatstadt: „Für mich als gebürtigen Linzer ist es etwas ganz Besonderes, nach mehreren prägenden Jahren an Opernhäusern im Ausland, in die Stadt meiner Jugend und meiner ersten musikalischen Erfahrungen zurückzukehren und die Möglichkeit zu bekommen, das Profil dieses modernen, sehr lebendigen Kulturbetriebs mit seinem erstklassigen künstlerischen Niveau aktiv mitzugestalten.“

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