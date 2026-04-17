Neuer Direktor für den Chor des Landestheaters

Ruf als Experte für Chor

Obermair begann seine musikalische Ausbildung mit dem Akkordeon, es folgte ein Jungstudium im Fach Kontrabass. Er studierte zudem diatonische Harmonika, Posaune und Dirigieren mit Hauptfach Chordirigieren an der Universität Mozarteum Salzburg.

Nach einem Engagement als stellvertretender Chordirektor am Gärtnerplatztheater in München war er von der Spielzeit 2021/22 bis Jänner 2024 Chordirektor mit Dirigierverpflichtung am Theater St. Gallen (CH) und ab 2024 stellvertretender Chordirektor des Bayerischen Staatsopernchores.