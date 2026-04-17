Hauptplatz-Hammer: Darum verzögert sich der Umbau

Bauzeit bleibt bei rund zwei Jahren

Offiziell soll die Bauzeit trotz des erweiterten Umfangs weiterhin bei rund zwei Jahren bleiben. Möglich machen soll das ein straffer Ablauf in zwei großen Etappen: 2027 wird zunächst die Ostseite des Platzes umgebaut, 2028 folgt die Westseite. Hinter den Kulissen ist jedoch klar, dass ohne diese Anpassung deutlich längere Bauzeiten gedroht hätten. Bis zu dreieinhalb Jahre standen im Raum – auch deshalb, weil Veranstaltungen, Märkte und andere Nutzungen immer wieder Platz beanspruchen und Baustellen verkleinern würden.