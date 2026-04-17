Miba will durch Strombedarf für KI weiter wachsen

Energiebereich mit starkem Wachstum

Mehr als sechs von zehn Euro hat die Technologiegruppe mit weltweit 30 Produktionsstandorten im Industriegütermarkt verdient, 38 Prozent des Umsatzes kamen aus der Autobranche. Starkes Wachstum verzeichnet die Miba im Energie-Bereich, also bei Produkten für etwa Windturbinen, Wasserkraftwerke und für effiziente Stromnetze mit geringem Übertragungsverlust. Dort ist der Umsatz in den vergangenen drei Jahren um 75 Prozent auf nun 230 Millionen Euro gestiegen.