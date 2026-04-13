Neuer Nacht-Hubschrauber noch in der Warteschleife

Oberösterreichs Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) hat einen guten Grund, in dieser Sache Tempo zu machen: Seit ihrem Nein zu einem Herzkatheter im Krankenhaus Braunau wird eine Aufwertung des in Suben stationierten Rettungshubschraubers Christophorus Europa 3 versprochen. Konkret soll der von Bayern und Oberösterreich betriebene Helikopter rund um die Uhr im Einsatz sein, um auch nachts Herzpatienten aus dem Innviertel in den Zentralraum, etwa ins Kepler Uniklinikum, zu fliegen.