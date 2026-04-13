Neuer Nacht-Hubschrauber noch in der Warteschleife

Hebt der nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber in Oberösterreich doch nicht ab? Beim geplanten 24-Stunden-Betrieb in Suben macht Oberösterreich Tempo, doch die Umsetzung stockt: In Bayern wird noch abgewartet, die Deutschen lassen ein anderes Modell prüfen.
Oberösterreichs Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) hat einen guten Grund, in dieser Sache Tempo zu machen: Seit ihrem Nein zu einem Herzkatheter im Krankenhaus Braunau wird eine Aufwertung des in Suben stationierten Rettungshubschraubers Christophorus Europa 3 versprochen. Konkret soll der von Bayern und Oberösterreich betriebene Helikopter rund um die Uhr im Einsatz sein, um auch nachts Herzpatienten aus dem Innviertel in den Zentralraum, etwa ins Kepler Uniklinikum, zu fliegen.
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