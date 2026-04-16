Große Unterschiede bei Preisen von Brennholz

Gute Spartipps

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer haben Tipps, wie man noch etwas Geld einsparen kann: Wer sich früh eindeckt, bekommt leichter einen Liefertermin und leichter günstigeres – feuchteres – Holz, das über den Sommer noch Zeit hat, nachzutrocknen. Außerdem sollte man einerseits nachfragen, wie viel tatsächlich in der Kiste ist – meist seien es nur rund 0,85 bis 0,9 Festmeter Holz -, und andererseits gibt es oft Mengenrabatte. Dabei sollte man aber das höchstzulässige Gewicht seines Fahrzeugs bzw. Anhängers im Auge behalten und nicht überschreiten.