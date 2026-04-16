Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höhere Ziele abgelehnt

Windkraft-Ausbau: ÖVP will „keine Lufschlösser“

Oberösterreich
16.04.2026 14:43
53 Windräder befinden sich derzeit in Oberösterreich in einem UVP-Verfahren.
53 Windräder befinden sich derzeit in Oberösterreich in einem UVP-Verfahren.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Die anhaltend hohen Öl- und Spritpreise sorgen dafür, dass auch manche ÖVP-Landespolitiker vermehrt über einen Windkraft-Ausbau in OÖ nachdenken. Trotz des einen oder anderen Lippenbekenntnisses im Landtag bleibt die Volkspartei dabei aber verhalten: „Ja schon, aber...“ lautet die zögerliche Devise.

0 Kommentare

Ausgehend vom Iran-Krieg und den damit verbundenen gestiegenen Ölpreisen ist in Oberösterreich eine Debatte über den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern – insbesondere der Windkraft – ins Rollen gekommen. Vor allem in der ÖVP ist zuletzt das Dogma der Windräder-Verhinderung etwas aufgeweicht worden.

200 neue Windräder bis 2035
Die Windkraft-Befürworter der Grünen wittern die Gunst der Stunde: Sie riefen am Donnerstag per Aktueller Stunde zur Debatte über das Thema „Fossile Krise beenden – Energiezukunft sichern“ im Landtag auf. Ihre Forderung: die Anhebung der Windkraftziele des Landes – konkret sollten es bis 2030 zumindest 100 und bis 2035 sogar 200 zusätzliche Windräder sein.

Zum Vergleich: Von den bundesweit insgesamt 1447 Windrädern stehen derzeit 31 in Oberösterreich. „Seit Markus Achleitner 2018 das Amt des Energielandesrats übernommen hat, wurde ein einziges Windrad eröffnet“, warf Grünen-Klubchef Severin Mayr dem ÖVP-Politiker Untätigkeit vor.

Achleitner-Rückzieher bei Sternwald
Wie schwer sich Achleitner derzeit tut, eine glaubwürdige Rolle in der Windkraft-Debatte zu finden, zeigt sich am Beispiel Sternwald: Vor einer Woche verlautbarte er, dass das geplante Windkraftprojekt im Mühlviertel im Entwurf der Energieraumplanung nun doch nicht als Beschleunigungszone ausgewiesen wird. Als Grund nannte Achleitner „mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen auf tschechische Schutzgebiete und den grenznahen Naturraum“ – konkret seien Wolf, Luchs und Elch „existenziell gefährdet“.

Nach einem Ordnungsruf von LH Thomas Stelzer (ÖVP) ruderte Achleitner am Donnerstag auf Anfrage von Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer zurück: Nicht die tschechischen Einwände seien der Grund gewesen, sondern die „Fachmeinung der Raumordnungsabteilung“, dass für das Projekt Sternwald ohnehin schon das UVP-Verfahren laufe und deshalb keine Beschleunigungszone notwendig ist. „Wir haben uns politisch sofort verständigt, dass das natürlich nicht das letzte Wort ist“, übernahm Achleitner das Wording von Stelzer. Ziel sei es, „dass wir dieses Gebiet wieder in die Beschleunigungszonen hineinbringen“.

Ausbau-Antrag abgelehnt
Einen rascheren Ausbau der Windräder wird es in absehbarer Zeit in OÖ aber dennoch nicht geben. Die schwarz-blaue Mehrheit stimmte im Landtag der Dringlichkeit des Grünen-Antrags nicht zu – er wird nun in den Ausschuss für Standortentwicklung „verräumt“.

Lesen Sie auch:
Prüfung beauftragt
LH Stelzer stellt Windkraft-Stopp im Land infrage
10.04.2026
Vorrangzone gestrichen
Windkraft-Beschleunigung geht die Puste aus
09.04.2026

ÖVP-Energiesprecher Christian Mader bekannte sich zwar zur „klaren Notwendigkeit, unsere Energieversorgung nachhaltig umzubauen“. Windkraft sei dabei ein wesentlicher Bestandteil. „Wir stehen zur Windkraft, wir wollen den Ausbau“, beteuerte Mader – warnte aber vor Schnellschüssen: „Ein Windrad wächst nicht über Nacht – wer Ziele erhöht, ohne über Rahmenbedingungen nachzudenken, baut Luftschlösser. Was haben wir davon, die Ziele zu erhöhen, ohne sie erreichen zu können und damit noch Sanktionen riskieren?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.04.2026 14:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Oberösterreich
ÖVP
SpritpreisKrise
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.119 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.134 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.521 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
872 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
864 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
858 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Oberösterreich
Höhere Ziele abgelehnt
Windkraft-Ausbau: ÖVP will „keine Lufschlösser“
Was tut sich in OÖ?
Frühlingsbeginn mit Events gebührend feiern
Bilanz präsentiert
Sparkasse im neuen Jahr vorsichtig optimistisch
Echte Filmstars sehen
Wir schicken euch zur Austria Comic Con nach Wels
Bei Firma aus OÖ
Langer Regierungspoker führte zu Minus beim Umsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf