Windkraft-Ausbau: ÖVP will „keine Lufschlösser“

Nach einem Ordnungsruf von LH Thomas Stelzer (ÖVP) ruderte Achleitner am Donnerstag auf Anfrage von Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer zurück: Nicht die tschechischen Einwände seien der Grund gewesen, sondern die „Fachmeinung der Raumordnungsabteilung“, dass für das Projekt Sternwald ohnehin schon das UVP-Verfahren laufe und deshalb keine Beschleunigungszone notwendig ist. „Wir haben uns politisch sofort verständigt, dass das natürlich nicht das letzte Wort ist“, übernahm Achleitner das Wording von Stelzer. Ziel sei es, „dass wir dieses Gebiet wieder in die Beschleunigungszonen hineinbringen“.