Süßer Apfel und andere Momente der Erinnerung

Das Francisco Carolinum, das Fotografie-Museum im Herzen von Linz, gibt kräftige Lebenszeichen von sich. Die neue Ausstellung „What a View!“ versammelt erfrischende, aktuelle Methoden, gute Bilder zu machen: von Langzeitfotografie bis hin zum zufällig belichteten Streifen aus Fotopapier.
Heuer feiert man 200 Jahre Fotografie – eine Kunstform, die bis heute unverändert beliebt ist, auch wenn sich die Technik von der analogen Bildproduktion zur digitalen grundlegend unterscheidet.
Von den ersten lichtempfindlichen Platten bis zur digitalen Gegenwart zeigt sich: Fotografie ist weit mehr als bloßes Abbild. Sie ist Zeitzeugnis, Kunstform und Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. Genau diese Breite greift die aktuelle, sehenswerte Ausstellung „What a View“ im Fotografie-Museum Francisco Carolinum auf.
Junger Mühlviertler als Sieger
Die Ausstellung basiert auf einem Wettbewerb für künstlerische Fotografie, der mit 205 Einreichungen mit Oberösterreich-Bezug auf große Resonanz stieß. Aus diesem Spektrum wählte eine Jury 79 Positionen, die nun präsentiert werden.
Bunt, sinnlich, provokant, dokumentarisch – oder ganz anders: So lässt sich der Gesamteindruck dieser interessanten Schau beschreiben. Herausragend sind die Beiträge von Erli Grünzweil, einem Rohrbacher, der sich in Wien als Kunstfotograf bereits einen Namen gemacht hat. Er holte sich den Fotopreis und präsentiert in der Ausstellung schrille, sinnliche Motive, die um Erinnerung kreisen.
Wer gerne fotografiert – oder auch mit dem Handy für Social Media arbeitet -, kann sich im Francisco Carolinum (bis 12. Juli 2026) zahlreiche Anregungen für Bildgestaltungen holen.
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