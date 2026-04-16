Süßer Apfel und andere Momente der Erinnerung

Bunt, sinnlich, provokant, dokumentarisch – oder ganz anders: So lässt sich der Gesamteindruck dieser interessanten Schau beschreiben. Herausragend sind die Beiträge von Erli Grünzweil, einem Rohrbacher, der sich in Wien als Kunstfotograf bereits einen Namen gemacht hat. Er holte sich den Fotopreis und präsentiert in der Ausstellung schrille, sinnliche Motive, die um Erinnerung kreisen.