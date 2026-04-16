Für Öko-Projekt musste 100 Jahre alte Eiche fallen

Mehr Grün, dafür weniger Baum! Klingt paradox? Ist es eigentlich auch – aber im Fall der Parkplatzbegrünung in der Dumbastraße in Bad Ischl tatsächlich Realität. Das rund 3200 Quadratmeter große Areal im Ortsteil Kaltenbach wird nach langen Diskussionen um knapp 540.000 Euro entsiegelt. Dabei werden nicht nur die Asphaltdecke, sondern auch eine rund 100 Jahre alte Eiche entfernt. Sie wurde bereits am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gefällt.

„Eigentlich ist es ein tolles Entsiegelungsprojekt. Schade, dass der Baum gefällt werden musste, um dadurch noch mehr Parkplätze zu ermöglichen. Ich habe mich dagegen ausgesprochen“, betrachtet Umweltstadtrat Martin Schott von den Grünen den Parkplatzumbau mit einem lachenden und einem weinenden Auge.