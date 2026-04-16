Exekutor (48) soll Kundin sexuell genötigt haben

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Frühling 2025 wurde der 48-jährige Gerichtsvollzieher umgehend aus dem Dienst entlassen. Eines seiner Opfer war zur Polizei gegangen und hatte dort die Übergriffe angezeigt. Der Exekutor soll die Zwangslage der Frau ausgenutzt haben und sei sexuell übergriffig geworden.