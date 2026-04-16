Langer Regierungspoker führte zu Minus beim Umsatz

Ehemaliger Schuldirektor gründete Unternehmen

Die Firma aus Scharnstein wurde 1968 von Johann Mayr gegründet. Der ehemalige Schuldirektor war unzufrieden mit dem vorhandenen Angebot an Schulmöbeln und schritt deshalb selbst zur Tat. Heute hat das Unternehmen rund 180 Mitarbeiter, macht einen Jahresumsatz von etwa 40 Millionen Euro und ist laut eigenen Angaben Österreichs einziger Komplettanbieter für Schulmöbel. 80 bis 85 Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen im Inland. „Wir liefern aber auch über die Grenzen, mit Schwerpunkt Bayern, Baden-Württemberg, Schweiz, Südtirol, Italien und Luxemburg“, sagt Huemer. Im April eröffnet die Firma einen neuen Büro-Campus mit 2100 Quadratmetern und Investitionskosten von acht Millionen Euro – dorthin übersiedelt das gesamte Verwaltungsteam.